Aurich: Feuer droht Gebäude zu zerstören

In einem Wohnhaus an der Wallinghausener Straße ist in der Nacht zu Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehren Wallinghausen, Aurich und Sandhorst sowie die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes aus Aurich waren gegen 04:30 Uhr alarmiert worden.

Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte einen weithin sichtbaren Feuerschein wahrnehmen, der ein größeres Brandereignis vermuten ließ. Flammen schlugen bei Eintreffen der Feuerwehr bereits aus den Fenstern und drangen in den Dachstuhl des Hauses vor. Die Bewohner konnten sich zuvor eigenständig in Sicherheit bringen.

Sofort wurde ein umfangreicher Löschangriff eingeleitet. Mehrere Atemschutztrupps gingen zur Bekämpfung des Feuers ins Gebäudeinnere vor. Zeitgleich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um die Löscharbeiten am Dachbereich durchzuführen. Der intensive Einsatz der drei Feuerwehren zeigte rasch Wirkung, sodass die Flammen nach gut 45 Minuten unter Kontrolle gebracht waren. Eine weitere Brandausbreitung auf den Dachstuhl sowie das Obergeschoss des Gebäudes konnte verhindert werden. Dafür musste das Dach teilweise von Ziegeln befreit werden.

Rund eineinhalb Stunden waren die etwa 60 Feuerwehrleute vor Ort tätig, bis das Feuer schließlich als bekämpft eingestuft werden konnte. Übrige Nachlöscharbeiten wurden anschließend mit Hilfe von Wärmebildkameras durchgeführt. Die Wallinghausener Straße war im Bereich der später durch die Polizei übernommenen Einsatzstelle für die Dauer der Maßnahmen bis etwa 07:00 Uhr am Morgen voll gesperrt.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Aurich (ots)