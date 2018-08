Die Marine auf der Hanse Sail 2018

Die Deutsche Marine präsentiert sich zur 28. Hanse Sail vom 9.-11. August 2018 im Marinestützpunkt Warnemünde, im Stadthafen Rostock und am Passagierkai in Warnemünde mit zahlreichen Veranstaltungen. Am Passagierkai in Warnemünde wird von Donnerstag bis Sonntag die Fregatte "Schleswig-Holstein", das Flaggschiff der diesjährigen Hanse Sail, festmachen. Des Weiteren werden ein Schnellboot aus Litauen und zwei Heimwehrkutter aus Dänemark im Marinestützpunkt erwartet.

Der Marinestützpunkt Warnemünde öffnet gleich an drei Tagen seine Tore für die interessierte Bevölkerung. Ein abwechslungsreiches Programm bietet Möglichkeit zum Schauen und Staunen bei Jung und Alt. Das Familienbetreuungszentrum sorgt mit Hüpfburg und verschiedenen Spielen für Unterhaltung bei den kleinen Besuchern. Die Stützpunkttauchergruppe wird sich bei Tauchvorführungen und Flachwassersprüngen vorstellen. Die Karriereberatung der Bundeswehr ist mit einem Infomobil vor Ort und informiert Interessierte über die militärischen und zivilen Berufsmöglichkeiten bei der Bundeswehr. Außerdem ist das Sanitätsversorgungszentrum mit mehreren Fahrzeugen und sanitätsdienstlichem Gerät vertreten. Auch andere Teilstreitkräfte und Behörden sind im Marinestützpunkt anwesend. So werden sich unter anderem die FlaRakGrp 21, die Bundespolizeiinspektion See, der Zoll und das THW präsentieren. Allgemeine Hinweise Im Eingangsbereich des Marinestützpunktes wird es zu Sicherheitskontrollen kommen, die zu Verzögerungen sowohl für Autofahrer als auch für Fußgänger führen werden. Wir bitten um Verständnis, dass sämtliche PKW, Taschen und Rucksäcke vor Einlass kontrolliert werden müssen. Im Marinestützpunkt stehen Parkplätze zur Verfügung. Tiere dürfen in den Marinestützpunkt nicht mitgebracht werden. Ort: Marinestützpunkt Warnemünde, Hohe Düne 30, 18119 Rostock Programm der Marine während der Hanse Sail 2018: Donnerstag, 9. August 2018 13.00 Uhr - 18.00 Uhr Offener Stützpunkt, Marinestützpunkt Warnemünde 13.00 Uhr - 18.00 Uhr Open Ship Korvette "Erfurt", Marinestützpunkt Warnemünde Freitag, 10. August 2018 09.00 Uhr - 18.00 Uhr Open Ship Fregatte "Schleswig-Holstein",Warnemünde Passagierkai 10.00 Uhr - 18.00 Uhr Offener Stützpunkt, Marinestützpunkt Warnemünde 10.00 Uhr - 18.00 Uhr Open Ship Korvette "Erfurt", Marinestützpunkt Warnemünde Samstag, 11. August 2018 09.00 Uhr - 18.00 Uhr Open Ship Ölauffangschiff "Bottsand", Stadthafen 10.00 Uhr - 18.00 Uhr Offener Stützpunkt, Marinestützpunkt Warnemünde 10.00 Uhr - 18.00 Uhr Open Ship Korvette "Erfurt", Marinestützpunkt Warnemünde Sonntag, 12. August 2018 09.30 Uhr - 11.00 Uhr Open Ship Fregatte"Schleswig-Holstein", Warnemünde Passagierkai Quelle: Presse- und Informationszentrum Marine (ots)