Rust/Emmendingen: Auf Gummistiefel abgesehen - Geschädigte nach Einbrüchen gesucht

Ein nicht alltäglicher Fall von offenbar Fetisch motivierten Einbruchsdiebstählen beschäftigt derzeit die Ermittler des Polizeipostens Rust.

Nachdem es in der Vergangenheit in den Bereichen der Polizeireviere Lahr und Emmendingen zu vermehrten Einbrüchen in Baustellencontainer kam, bei welchen überwiegend geringwertige Gegenstände aber auch getragener Bekleidung und gebrauchte Gummistiefel entwendet wurden, konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Bei einer Tat im Juli in Ringsheim konnten Lichtbilder des mutmaßlichen Täters erlangt werden, auf denen der Verdächtige - trotz teilweiser Maskierung - durch einen Ermittler des Polizeipostens wiedererkannt werden konnte.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Freiburg beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss erwirken konnte, konnten bei dem Mann neben weiteren Beweismitteln auch 35 Paar Gummistiefel aufgefunden werden.

Einige von diesen konnten Delikten bis zurück ins Jahr 2022 zugeordnet werden. Offenbar waren die Stiefel zur Befriedigung sexueller Vorlieben entwendet worden.

Hinsichtlich des noch nicht zugeordneten augenscheinlichen Diebesgutes sind die Ermittler nun auf der Suche nach Geschädigten: Wer wurde im Bereich Lahr/Emmendingen in der Vergangenheit Opfer eines Diebstahles mit der Zielrichtung Kleidung/Gummistiefel und hatte dies nicht bei der Polizei zur Anzeige gebracht?

Geschädigte werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07822-78933-0 bei den Ermittlern des Polizeipostens Rust zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Freiburg (ots)