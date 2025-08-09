Fast jeder 2. Deutsche hat ein Haustier & ca. die Hälfte sichern es falsch

Rund 26 Millionen Hunde und Katzen leben in deutschen Haushalten, doch die Sicherheit der tierischen Familienmitglieder wird von den Besitzern bei Autofahrten, auf dem Weg zum Tierarzt, im Zug oder im Flugzeug in den Urlaub oft vernachlässigt.

Laut einer Umfrage fahren 29% der Haustiere in Deutschland ungesichert im Auto mit, ob auf der Rückbank, im Fußraum oder im Kofferraum.

Mit der aktuellen Aufklärungskampagne "Imagine the Impact" lenkt Tavo Pets die Aufmerksamkeit auf unterschätzte Alltagsrisiken und ruft zu mehr Verantwortung im Umgang mit Tieren auf. Tavo Pets entwickelt geprüftes Tierzubehör und verbindet Schutz, Komfort und Design, für ein sicheres Zusammenleben von Mensch und Tier. Die Produkte wurden mit Dummies auf Herz und Nieren getestet.

Quelle: Tavo Pets (ots)