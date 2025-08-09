Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Fast jeder 2. Deutsche hat ein Haustier & ca. die Hälfte sichern es falsch

Fast jeder 2. Deutsche hat ein Haustier & ca. die Hälfte sichern es falsch

Freigeschaltet am 09.08.2025 um 08:11 durch Sanjo Babić
Bild: Tavo Pets Fotograf: Tavo Pets
Bild: Tavo Pets Fotograf: Tavo Pets

Rund 26 Millionen Hunde und Katzen leben in deutschen Haushalten, doch die Sicherheit der tierischen Familienmitglieder wird von den Besitzern bei Autofahrten, auf dem Weg zum Tierarzt, im Zug oder im Flugzeug in den Urlaub oft vernachlässigt.

Laut einer Umfrage fahren 29% der Haustiere in Deutschland ungesichert im Auto mit, ob auf der Rückbank, im Fußraum oder im Kofferraum.

Mit der aktuellen Aufklärungskampagne "Imagine the Impact" lenkt Tavo Pets die Aufmerksamkeit auf unterschätzte Alltagsrisiken und ruft zu mehr Verantwortung im Umgang mit Tieren auf. Tavo Pets entwickelt geprüftes Tierzubehör und verbindet Schutz, Komfort und Design, für ein sicheres Zusammenleben von Mensch und Tier. Die Produkte wurden mit Dummies auf Herz und Nieren getestet.

Quelle: Tavo Pets (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte holte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige