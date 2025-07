Bochum: Schwerer Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag, 23. Juli, in Bochum sind ein Autofahrer (27) und seine Beifahrerin (20) schwer verletzt worden.

Gegen 10.35 Uhr befuhr der 27-jährige Mann aus Hattingen mit seinem Pkw die Berliner Straße in Richtung Wattenscheid. In Höhe der Einmündung zur Friedrich-Lueg-Straße verlor er nach derzeitigem Stand während eines Überholmanövers, vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Bordstein und fuhr gegen zwei Bäume auf dem Mittelstreifen. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Fahrzeug ins Schleudern und drehte sich um die eigene Achse, bis es etwa 100 Meter weiter quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Die Beifahrerin (20, aus Mülheim an der Ruhr) wurde hierbei aus dem Cabriolet geschleudert und schwer verletzt. Der 27-jährige Fahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen.

Die Verletzten kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurden. Zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde bei dem Fahrer ein freiwilliger Drogentest durchgeführt, der positiv auf Cannabis verlief. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der auch die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Bochum eingesetzt waren, sperrten Einsatzkräfte den entsprechenden Bereich der Berliner Straße für mehrere Stunden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Quelle: Polizei Bochum (ots)