Schleswig-Holstein: Drei Meter lange Anakonda in Bachlauf gefunden

Im Bachlauf der Gronau im schleswig-holsteinischen Quickborn ist am Sonntag eine rund drei Meter lange Gelbe Anakonda entdeckt worden. Das teilte die Polizeidirektion Bad Segeberg am Montag mit. Ein Helfer konnte die Schlange fachgerecht einfangen, die Feuerwehr brachte das Tier anschließend in ein Wildtier- und Artenschutzzentrum.

Da Gelbe Anakondas natürlicherweise in Südamerika vorkommen, geht die Polizei davon aus, dass das Reptil ausgesetzt wurde. Die Ermittler haben ein Verfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.



Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Quelle: dts Nachrichtenagentur