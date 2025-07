Weinheim: Baumbrand im Kastanienweg erfordert aufwendigen Löscheinsatz

Ein brennender Trompetenbaum musste im Kastanienweg gelöscht werden. Die Feuerwehr hatte durch die zugeparkten Straßen Probleme an die Einsatzstelle zu kommen und touchierte im Birkenweg ein Fahrzeug. Nach zwei Stunden war das Feuer gelöscht.

Weinheim. Am Montagmittag wurde die Feuerwehr Weinheim kurz nach 14 Uhr zu einem Kleinbrand in den Kastanienweg alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt stellte sich heraus, dass ein ausgewachsener Trompetenbaum im hinteren Bereich eines Grundstücks von innen heraus brannte. Flammen und Glut waren im Stamm sichtbar, zusätzlich quoll Rauch aus dem Boden im Bereich der Wurzeln.

Die Einsatzkräfte bauten einen Löschangriff auf und versuchten mit einem Rohr unter Atemschutz den Baum im Inneren durch ein bereits vorhandenes Loch im Stamm zu löschen. Eine zweite Leitung wurde ergänzt, da das Feuer sich auch auf das Wurzelwerk ausgebreitet hatte. Die Wasserversorgung wurde über einen Hydranten im Birkenweg sichergestellt.

Um den Verlauf des Feuers feststellen zu können, wurden eine Wärmebildkamera eingesetzt und der Baum mit einer Steckleiter erkundet. Zur intensivierten Brandbekämpfung kam ein Stützkrümmer zum Einsatz, über den größere Wassermengen in den Hohlraum eingebracht werden konnten. Zusätzlich kam auch Spezialgerät zum Einsatz. Ein sogenanntes Nebellöschsystem mit Löschlanzen, mit denen man eine bessere Eindringtiefe hat unterstützte die abschließenden Nachlöscharbeiten.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde der Stamm mit einer Motorsäge geöffnet, um letzte Glutnester gezielt abzulöschen. Ein Baumsachverständiger der Stadt Weinheim und eine von der hausverwaltung beauftragte Gartenbaufirma kamen zur Unterstützung an die Einsatzstelle um den beschädigten Baum zu begutachteten. Ob der Baum gerettet werden kann, war abschließend nicht zu klären. Daher wurde in einem großen Radius um den Baum weiträumig abgesperrt. Die Einsatzstelle konnte im Anschluss an den Eigentümer übergeben werden, der gemeinsam mit einer Baumfachfirma den Baum übernahm und die weiteren erforderlichen Maßnahmen koordiniert.

Die Feuerwehr Weinheim war mit mehreren Fahrzeugen fast drei Stunden im Einsatz. Während dieser Zeit war der Kastanienweg und die Ecke Birkenweg für den Verkehr gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle kam es zu einem kleinen Verkehrsunfall mit einem geparkten Pkw. Ein Löschfahrzeug versuchte durch den zugeparkten Birkenweg langsam zu fahren. Trotz der vorsichtigen Fahrt blieb das Löschfahrzeug an einem Spiegel hängen. Auch das zweite Löschfahrzeug hatte Probleme bei der Anfahrt. Während das erste Fahrzeug von der Stahlbadstraße kam, hatte das zweite Löschfahrzeuge Probleme an der Ecke Hainbuchenweg Birkenweg.

Quelle: Feuerwehr Weinheim (ots)