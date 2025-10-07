Großbrand! Altes Thurn-und-Taxis-Jagdschloss in Schutt und Asche

In der Region Regensburg ist ein altes Jagdschloss der Familie Thurn und Taxis nach BILD-Angaben bei einem Großbrand schwer beschädigt worden. Feuerwehr und Polizei nahmen Ermittlungen zur Ursache auf.

Mehrere Löschzüge bekämpften den Brand bis in die Nacht, Teile des Dachs stürzten ein. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Die Brandursache ist unklar; Gutachter sollen den Schaden bewerten.

Die Denkmalschutzbehörden prüfen, was von der historischen Substanz gesichert werden kann. Für Anwohnerinnen und Anwohner wurde zeitweise vor Rauch gewarnt.

Quelle: ExtremNews