Großbrand! Altes Thurn-und-Taxis-Jagdschloss in Schutt und Asche

Großbrand! Altes Thurn-und-Taxis-Jagdschloss in Schutt und Asche

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 07:55 durch Sanjo Babić
Deutsche Feuerwehrfahrzeuge (hier Löschzug)
Deutsche Feuerwehrfahrzeuge (hier Löschzug)

Foto: Saperaud~commonswiki
Lizenz: GFDL
Die Originaldatei ist hier zu finden.

In der Region Regensburg ist ein altes Jagdschloss der Familie Thurn und Taxis nach BILD-Angaben bei einem Großbrand schwer beschädigt worden. Feuerwehr und Polizei nahmen Ermittlungen zur Ursache auf.

Mehrere Löschzüge bekämpften den Brand bis in die Nacht, Teile des Dachs stürzten ein. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Die Brandursache ist unklar; Gutachter sollen den Schaden bewerten.

Die Denkmalschutzbehörden prüfen, was von der historischen Substanz gesichert werden kann. Für Anwohnerinnen und Anwohner wurde zeitweise vor Rauch gewarnt.

Quelle: ExtremNews

