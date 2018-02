Kriminalität: Planenschlitzer machen immer mehr Beute

Immer mehr Diebe stehlen an Sachsen-Anhalts Autobahnen Ladung aus geparkten Lastwagen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe). Konkret zählten die Ermittler vergangenes Jahr 613 vollendete und versuchte Diebstähle durch sogenannte Planenschlitzer in Sachsen-Anhalt, eine leichte Steigerung zu 2016 (609).

Doch die Schäden werden größer, die Täter haben sich auf teure Waren spezialisiert, "die sich leicht transportieren und schnell absetzen lassen", so das Innenministerium in einer aktuellen Einschätzung. Schwerpunkte seien Elektronik-Artikel und Pkw-Reifen. Der Schaden habe 2017 rund drei Millionen Euro betragen, im Jahr davor waren es 1,1 Millionen - eine Verdreifachung. Weil die Fälle zunehmen und immer wertvolleres Diebesgut verschwindet, ballt Sachsen-Anhalts Polizei jetzt die Kräfte: Eine landesweite Ermittlergruppe soll gezielt gegen die Täter vorgehen, die der Logistikbranche allein in Sachsen-Anhalt Millionenschäden zufügen. Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)

