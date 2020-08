Borken/Weseke: Brötchen mit scharfer Klinge apportiert

Ein Hund hat in der Nacht zum Montag, gegen 01.00 Uhr in Weseke an der Pfarrer-Beermann-Straße ein Brötchen apportiert. Der Hundehalter staunte nicht schlecht: Ketchup und drei scharfe Klingen, vermutlich aus einem Schaber, lagen in dem aufgeschnittenen Brötchen. Die Klingen waren geeignet, Verletzungen bei Mensch oder Tier hervorzurufen.

Gelegen hatte der gefährliche Gegenstand in einem städtischen Beet. Der Hund blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000. Quelle: Kreispolizeibehörde Borken (ots)