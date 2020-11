BKA gelingt Schlag gegen mutmaßliche Kokain-Großhändler

Dem Bundeskriminalamt ist ein Schlag gegen mutmaßliche Kokain-Großhändler gelungen. In einem durch die Staatsanwaltschaft Hamburg geführten Ermittlungsverfahren habe man am Mittwoch mehrere Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, teilte das BKA mit.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, Kokain im Tonnenbereich importiert und den Absatz des Kokains in Deutschland organisiert zu haben. Die Tätergruppe soll sich darauf spezialisiert haben, Kokainlieferungen, die in Südamerika in Seefrachtcontainern verstaut waren, aus dem Hamburger Hafen in Besitz zu nehmen. Unter den Festgenommenen befinden sich laut BKA unter anderem die mutmaßlichen Organisatoren der Kokaintransporte, Kokainhändler und Frachtunternehmer. Der Einsatz am Mittwoch fand mit Unterstützung von Kräften der Landespolizeibehörden Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein sowie der Bundespolizei statt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur