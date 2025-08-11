Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Gleisweiler: Betrunken Unfall verursacht

Gleisweiler: Betrunken Unfall verursacht

Freigeschaltet am 11.08.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Am heutigen Morgen, gegen 03:00 Uhr, ereignete sich auf der L507 zwischen Gleisweiler und Frankweiler ein Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholbeeinflussung. Ein 26-jähriger Mann aus dem Raum Südl. Weinstraße verlor in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und seines alkoholisierten Zustands, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Weiter wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein einbehalten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 2500,- EUR.

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte merzt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige