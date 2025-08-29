Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Loxstedt-Düring: Illegale Abfallentsorgung in

Loxstedt-Düring: Illegale Abfallentsorgung in

Freigeschaltet am 29.08.2025 um 08:58 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Am 28.08.2025, um 17.50 Uhr, teilte ein Spaziergänger der hiesigen Dienststelle fernmündlich mit, dass er eine illegale Müllentsorgung in der Gemarkung Loxstedt-Düring, neben einem Feldweg unweit der Cronemeyerstraße, festgestellt habe.

Bei der Überprüfung bestätigte sich der mitgeteilte Sachverhalt. Durch unbekannte Personen wurden ca. 3 Kubikmeter Bauschutt, Holzreste, Unrat und Hausmüll entsorgt. Aufgrund der Menge kann davon ausgegangen werden, dass ein Transporter oder PKW mit Anhänger zur Entsorgung genutzt wurde.

Sollte jemand etwas beobachtet haben, bitte bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) melden.

Quelle: Polizeiinspektion Cuxhaven (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte auster in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige