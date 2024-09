Mehr als verdoppelt: Immer mehr Lehrer in Niedersachsen unterrichten trotz Ruhestands

Osnabrück. An Schulen in Niedersachsen unterrichten immer mehr pensionierte Lehrkräfte. Das geht aus der Antwort des niedersächsischen Kultusministeriums auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Christian Fühner (CDU) hervor, die der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vorliegt. Demnach unterrichten im laufenden Schuljahr 352 Lehrkräfte an Schulen in Niedersachsen, die bereits im Ruhestand sind. Seit dem Schuljahr 21/22 hat sich die Zahl mithin mehr als verdoppelt. Damals waren 158 pensionierte Lehrkräfte im aktiven Schuldienst.

Mit der verstärkten Anwerbung von Pensionären will Niedersachsen auf den zunehmenden Lehrkräftemangel reagieren. Schon jetzt kann das Land den regulären Unterricht nicht ohne weiteres abdecken. Unter anderem will die Landesregierung auch die Zuverdienstgrenze für Pensionäre streichen, um die Rückkehr ins Lehramt attraktiver zu machen. CDU-Politiker Fühner forderte im Gespräch mit der "NOZ", dass die Anstrengungen zur Aktivierung von Pensionären weiter verfolgt werden müssten. "Bewerbungsverfahren sind immer noch zu bürokratisch", kritisierte Fühner. Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)