Hallenberg: Unbekannter Täter verursacht Verkehrsunfall mit gestohlenem Pkw

Hallenberg:Am 06.01.2022 gegen 09:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Hallenberg in die Mühlenstraße gerufen. Dort stand ein beschädigter, blauer Opel Corsa unterhalb der Straße auf einer Wiese. Der Unfallfahrer war nicht vor Ort.

Die Polizisten konnten feststellen, dass der Pkw, bevor er auf der Wiese zum Stehen gekommen ist, im abschüssigen Straßenverlauf eine Hauswand, einen Müllverschlag, ein Garagentor und einen Gartenzaun beschädigt hat. Die Ermittlungen ergaben, dass der Pkw am Tag zuvor in Frankenberg gestohlen wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall und zum Unfallfahrer machen können. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Quelle: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis (ots)