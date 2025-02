Gevelsberg: Heißer Müll

Am gestrigen Freitag rückte die Feuerwehr Gevelsberg mehrmals aus. Gegen 10:30 Uhr wurde die hauptamtliche Wache sowie der Löschzug 1 und 2 der Freiwilligen Feuerwehr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Haßlinghauser Strasse alarmiert.

Da sich noch eine Person in der Wohnung befinden sollte, wurde das Alarmstichwort auf F2Y erhöht - Menschenleben in Gefahr. Dies hatte zur Folge, dass zusätzlich eine weitere Drehleiter zur Unterstützung von der Feuerwehr Ennepetal alarmiert wurde.

Durch das selbstständige Öffnen der Tür durch die Bewohnerin stellte sich schnell heraus, dass es sich nur um angebranntes Essen handelte. So konnten alle Kräfte bis auf die Hauptwache den Einsatz abbrechen. Die Bewohnerin wurde zur medizinischen Untersuchung dem Rettungsdienst übergeben. Zum späten Nachmittag ging es dann für die hauptamtliche Wache in die Heidestrasse, wo ein Altpapiercontainer brannte. Gleiches wiederholte sich am Abend bei den Altpapiercontainern Großer Markt.



Quelle: Feuerwehr Gevelsberg (ots)