Dahl: Zweifacher Einbruch durch die Wand

Am Dienstagnachmittag, 14:19 Uhr, erhielt die Polizei einen ungewöhnlichen Einsatz zum Hemker Weg nach Dahl. Einbrecher waren in ein freistehendes Zweifamilienhaus eingebrochen und hatten beide Wohnungen durchsucht. Ungewöhnlich war hierbei, dass die Täter, vermutlich mit einem Vorschlaghammer, eine Innenwand in dem Haus durchbrachen, um von einer Wohneinheit in die nächste zu gelangen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter zunächst versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, verschafften sie sich über die Wohnungseingangstür der anderen Wohnung Zugang zum Objekt und drangen in die zweite Wohnung durch das Loch ein, das sie in die Küchenwand schlugen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr. Was genau entwendet wurde, ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Tat unter 02331-986-2066. Quelle: Polizei Hagen (ots)

