Heldrungen: Wohnhaus in Brand

Am Montagmorgen stand ein Wohnhaus in der Straße Waldschlösschen in Vollbrand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten mehrere Stunden an.

Da das Gebäude noch nicht betreten werden konnte, wird es gegenwärtig schrittweise abgetragen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich nach gegenwärtigen Erkenntnissen auf einen fünfstelligen Wert im oberen Bereich. Der Bewohner des Hauses wird gegenwärtig weiterhin vermisst.

Quelle: Landespolizeiinspektion Nordhausen (ots)