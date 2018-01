POL-H: Zeugenaufruf! Vahrenheide: 24-Jähriger nach Vergewaltigung festgenommen

Am Donnerstagmorgen, 04.01.2018, gegen 09:30 Uhr, hat ein 24-Jähriger eine junge Frau mehrfach vergewaltigt. Er ist noch auf dem Gelände einer Schule an der Straße Großer Kolonnenweg festgenommen worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Tatverdächtige bei seiner Bekannten sturmgeklingelt. Im weiteren Verlauf trat die Frau vor die Haustür, ging mit dem 24-Jährigen einige Meter an der Weimarer Allee entlang und wurde sodann von ihm zu dem Kellerabgang eines Mehrfamilienhauses gezerrt. Dort missbrauchte er die junge Frau. In einem Moment gelang es dem Opfer, sich loszureißen und auf der Straße Sahlkamp in Richtung Großer Kolonnenweg zu fliehen.

Der 24-Jährige verfolgte die Heranwachsende und holte diese im Bereich einer Schule an der Straße Großer Kolonnenweg wieder ein. Unter Anwendung von Gewalt zog er die Frau auf das Gelände der Schule. Dort missbrauchte der Tatverdächtige sein Opfer erneut. Zwei Zeugen bemerkten den körperlichen Übergriff und alarmierten sofort die Polizei. Einsatzkräfte konnten den 24-Jährigen noch auf dem Gelände vorläufig festnehmen. Er soll morgen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, insbesondere einem Mann, der mit seinem Hund spazieren gegangen war, die den Übergriff beobachtet haben. Sie werden gebeten, Kontakt zum Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 aufzunehmen. /has, zim

Quelle: Polizeidirektion Hannover (ots)