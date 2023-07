Delmenhorst: Eine Person bei Verkehrsunfall in Hude leicht verletzt

Eine Person hat sich am Montag, 31. Juli 2023, 09:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Hude leicht verletzt.

Die 45-jährige Frau aus Hude befuhr mit einem BMW die Maibuscher Straße in Richtung Hude. Kurz hinter der Einmündung zur Brookstraße kam sie mit dem Pkw in einer Rechtskurve nach links von der nassen Fahrbahn ab. Der BMW kam auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stillstand.

Die Fahrerin wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus lehnte sie aber ab. An ihrem Pkw entstanden Schäden in Höhe von 4.000 Euro.

Quelle: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch (ots)