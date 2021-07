Blutkonserven werden knapp

Der Bestand an Blutkonserven in Deutschland hat sich zuletzt stark verringert. Grund seien die Corona-Pandemie und aktuell auch die Urlaubszeit, teilte das Bundesgesundheitsministerium am Dienstag mit.

Zusätzlich würden durch die Flutkatastrophe in einigen Regionen Deutschlands dringend Blutpräparate benötigt, um die Verletzten versorgen zu können. Nach Auskunft von Blutspendediensten sei die Lage so gravierend, "dass bereits die Reserven für Notfälle knapp werden", hieß es weiter. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) rufe daher bundesweit zur Blut- und Plasmaspende auf. "In den von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten werden aktuell viele Verletzte versorgt, die dringend auf Spenderblut angewiesen sind", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Gleichzeitig seien Blutkonserven auch wegen der Pandemie in Deutschland knapp geworden. Jede Spende helfe, so Spahn. Quelle: dts Nachrichtenagentur