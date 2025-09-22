Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Rendsburg-Eckernförde: Heuballenbrand am späten Abend in Remmels

Rendsburg-Eckernförde: Heuballenbrand am späten Abend in Remmels

Freigeschaltet am 29.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Feuerwehr
Bild: Feuerwehr

Am Samstag, 27.09.2025, gegen 21:00 Uhr, wurden die Feuerwehren Remmels, Hohenwestedt und Nienborstel zu einem Feuer in die Dorfstraße in Remmels gerufen.

Rauch
Rauch
Halle
Halle

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb brannten unter einem Dach ca. 60 Heuballen. Die Ballen wurden mit einem Radlader zum Ablöschen zügig ins Freie gebracht. Der Schaden konnte somit gering gehalten werden. Verletzt wurde niemand. Eingesetzt waren ca. 70 Einsatzkräfte. Über die Entstehung des Brandes kann keine Angabe gemacht werden.

Quelle: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde (ots)

