Erfurt: Erfolgreiche Bergung nach Unwetter

Durch ein Unwetter am 15.08.2023 stürzte ein massiver Baum im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Erfurter Blumenstraße um. Aufgrund einer nicht auszuschließenden Gefährdung für Bewohner und Gebäudeteile waren Bergungsmaßnahmen notwendig.

Daher wurde eine Baumpflegefirma mit der Bergung beauftragt, welche am Vormittag des 18.08.2023 ihre Arbeiten begannen. Aufgrund der Baumgröße und der baulichen Gegebenheiten kam ein 250-Tonnen-Kran zum Einsatz, welcher in der Blumenstraße, zwischen der Gutenbergstraße und Nordhäuser Straße, in Position gebracht wurde.

Die Ausmaße des Krans und dessen Arbeitsbereich machten eine Vollsperrung nötig, sodass der Verkehr umgeleitet werden musste. Nach erfolgreicher Bergungsaktion konnte die Straße nach sechsstündiger Sperrung wieder freigegeben werden.



Quelle: Landespolizeiinspektion Erfurt (ots)