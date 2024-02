Kamen: Brennende Pizzeria in der Kamener Innenstadt

Am heutigen Mittwoch Nachmittag brannte es in einer Pizzeria in der Kamener Innenstadt. Um 16:57 wurden der Löschzug 1, die LG Westick, sowie die hauptamtlichen Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Kamen mit dem Stichwort Feuer_3 "Pizzeria brennt im EG" alarmiert. Einsatzort in der Innenstadt war eine Pizzeria in der Weststraße.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Straße stark verraucht. Die Pizzeria im Erdgeschoß des Gebäudes stand in Vollbrand, dichter Rauch und Flammen schlugen aus den geborstenen Fensterscheiben. Die Bestuhlung vor dem Imbiss stand ebenfalls in Brand. Unverzüglich wurde die Brandbekämpfung von der Rück- und der Vorderseite bzw im Innenangriff eingeleitet.

Der LZ 2 wurde nachalamiert. Dieser konnte im Bereitstellungsraum verbleiben und stellte von dort den Grundschutz sicher.

Der Brand war schnell unter Kontrolle. Im weiteren Verlauf sind die beiden oberen Stockwerke kontrolliert worden. Diese waren stark verraucht. Ebenfalls wurde das direkt angrenzende Gebäude kontrolliert. Hier konnte keine Brand- oder Rauchausbreitung festgestellt werden. Während der Nachlöscharbeiten ist das Erdgeschoß, sowie die direkt darüber befindliche Wohnung mittels Wärmebildkamera kontrolliert worden. Das Dach wurde über die Drehleiter ebenfalls kontrolliert. Nach dem Ablöschen sämtlicher Glutnester, wurden die Einsatzmaßnahmen zurück gefahren. Abschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei, zur Brandursachenermittlung, übergeben. Der Mitarbeiter der Pizzeria wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. In der Spitze war die Feuerwehr Kamen mit ca 60 Einsatzkräften vor Ort. Zusätzlich war der Rettungsdienst mit 2 RTW und einem NEF, sowie Kräfte der Polizei an der Einsatzstelle. Der Einsatz der Feuerwehr war nach ca 2,5 Stunden beendet. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Kamen (ots)