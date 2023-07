Selbstexperiment: Wie überlebt man nach dem System-Zusammenbruch?

Jahrtausendelang überlebten unsere Vorfahren mit wenigen Hilfsmitteln in der wilden Natur. Heute leben wir in einer hochzivilisierten Welt. Nahrung kommt aus dem Supermarkt, sauberes Wasser aus der Leitung und dicke Wände schützen uns vor Wind, Regen und Kälte. Das ist angenehm, aber auch riskant. Gerade in Zeiten globaler Abhängigkeit. Stromausfälle, ethnische und soziale Unruhen, aber auch Lieferengpässe, können schnell zu Krisen und Konflikten führen. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Sind wir darauf vorbereitet? Was tun, wenn unsere Normalität endet und wir wieder selbst zurechtkommen müssen? Um diese Fragen zu beantworten, hat sich Gesund AUF-Moderatorin Isabelle Janotka selbst in die Wildnis begeben - gemeinsam mit dem Überlebensexperten Philipp Benda. Er zeigt ihr, wie man Wasser filtert, ein Lager errichtet und ohne Feuerzeug Feuer macht. Und wie man sich im Notfall verteidigt.