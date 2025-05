Erich Hambach Seminar: AUSWANDERN VERBOTEN? Legal ohne Wegzugsteuer auswandern, geht doch!

Immer mehr Menschen in Deutschland haben heutzutage den starken Drang, sich andernorts niederzulassen und ein gutes Leben zu führen. Die Gründe dafür sind ebenso zahlreich, wie es Orte auf der Welt gibt an denen dies möglich wäre. Allerdings wären die meisten Menschen wohl finanziell pleite, bevor das Leben im Ausland überhaupt beginnen kann. Der Grund dafür ist die sogenannte WEGZUGSBESTEUERUNG, welche vor kurzem auch noch durch die ENSTRICKUNGSSTEUER, erweitert wurde.

Die Folge ist nun, dass alle Auswanderer bei der Abmeldung aus Deutschland in vielen Fällen eine derart hohe Steuer zu zahlen haben, die von fast niemanden zu leisten ist ohne dabei pleite zu gehen. Sofern es sich bei den Auswanderern um Unternehmer, Firmeninhaber, Gewerbetreibende, Selbständige, Einzelunternehmer und ähnliche handelt. Dabei spielt es keine Rolle ob es sich um Gesellschafter von Kapital- oder Personengesellschaften handelt! Sogar Kapitalbeteiligungen an bestimmten Vermögenswerten, sofern diese mehr als 1 % betragen, unterliegen dieser Wegzugsbesteuerung.

Die Auswirkung ist derart dramatisch, dass viele gezwungenermassen ihre Pläne zum Auswandern aus finanziellen Gründen fallen lassen, denn der Fiskus unterstellt einfach einen fiktiven „Firmenverkauf“ und rechnet den Gewinn daraus dermassen in die Höhe, dass die meisten gezwungen wären ihre Firma tatsächlich zu verkaufen um die fälligen Steuern überhaupt bezahlen zu können.

DAS MUSS NICHT SEIN!

Erich Hambach zeigt wie immer lösungsorientiert, kreative und natürlich völlig legale Wege und Möglichkeiten auf, wie diese unzumutbare Wegzugsbesteuerung meist völlig entfällt oder wie man diese – legal – umgehen kann.

Für alle, welche auswandern wollen ohne pleite zu gehen, kann dieses 90minütige Spezialwebinar das wichtigste Webinar des Lebens sein.

Der Zugangslink zum Webinar wird am Vorabend per E-Mail an alle registrierten Teilnehmer zuverlässig und rechtzeitig versendet.

Datum, Zeit: 26.5.2025, 20:00 Uhr

Ort: wird bekannt gegeben.

Quelle: apolut