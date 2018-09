GEW Niedersachsen: Lehrer im Umgang mit neuer Technik nicht ausreichend geschult

Die Bildungsgewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Niedersachsen kritisiert, dass Lehrer im Umgang mit digitalen Geräten nicht ausreichend geschult würden. "Man kümmert sich kein bisschen darum, dass Lehrkräfte in die Lage versetzt werden, mit neuer Technik umzugehen", sagte die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" und nennt als Beispiel digitale Tafeln: "Gerade in den Grundschulen werden Smartboards angeschafft, an die Wand geschraubt und dann kümmert sich niemand darum, dass die Lehrer den Umgang damit erlernen."

Die Politik setze jetzt auf digitale Endgeräte, weil das modern und innovativ klinge. "Aber über die Umsetzung denkt niemand nach", kritisierte Pooth. Die GEW-Landesvorsitzende sprach sich auch gegen den Plan der Landesregierung aus, bis 2021 Laptops und Tablets als Lehrmittel zuzulassen: "Natürlich müssen wir uns Gedanken über die Digitalisierung machen. Aber die Lösung kann doch nicht sein, dass die Kinder eigene Geräte anschaffen sollen. Wir müssen erst mal darüber sprechen, wie Lernen mit digitalen Endgeräten überhaupt aussehen kann." Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)

