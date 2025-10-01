Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Wiesn im Stillstand – Polizei durchsucht Festgelände nach Drohung

Wiesn im Stillstand – Polizei durchsucht Festgelände nach Drohung

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 10:04 durch Sanjo Babić
Bild: Karl-Heinz Laube / pixelio.de
Bild: Karl-Heinz Laube / pixelio.de

AP und die Washington Post berichten, dass das Oktoberfest wegen einer Bombendrohung bis mindestens 17 Uhr geschlossen blieb. Hintergrund ist ein mutmaßlicher Zusammenhang mit einem Brandfall im Münchner Norden, über den lokale Medien fortlaufend informieren.

Polizei und Stadt reagierten mit maximaler Vorsicht: Mitarbeitende mussten das Gelände verlassen, Besucherinnen und Besucher wurden ferngehalten. Sprengstoffhunde durchsuchten die Zelte, während Einsatzstäbe die Lage neu bewerteten. Historische Bezüge – das Attentat von 1980 – erhöhen die Sensibilität, weshalb der Grundsatz „Sicherheit vor Tempo“ gilt.

Nach Behördenangaben wird das Gelände schrittweise freigegeben, sobald Bereiche sicher abgeklärt sind. Schausteller und Wirte bereiten parallel Vorkehrungen für eine geordnete Wiederaufnahme vor. Die Stadt München verweist auf zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen rund um Zugänge und Bahnhöfe, um größere Menschenansammlungen zu entzerren.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte laden in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige