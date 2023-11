Streit um Deutschlandticket-Finanzierung: Mitteldeutscher Verkehrsverbund droht mit Ausstieg

Im Streit um die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets im Nahverkehr erhöht der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) den Druck. Wie die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe) berichtet, droht der MDV, der das Bus- und Bahnangebot im Großraum Halle/Leipzig koordiniert, mit einem Ausstieg aus dem Ticket, falls sich Bund und Länder am kommenden Montag nicht einigen. "Ich appelliere an die Beteiligten, eine Lösung zu finden", sagte MDV-Geschäftsführer Steffen Lehmann dem Blatt.

Er betonte, ein Ausstieg sei nur eines mehrerer möglicher Szenarien für den Fall, dass es keine Einigung gebe. Am Ende müssten die Gremien des Verbundes über Konsequenzen entscheiden. Die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Montag bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Weg frei machen dafür, das Ticket weiter anbieten zu können.

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)