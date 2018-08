Die dunkle Seite der Wikipedia

Der investigative Journalist Dirk Pohlmann* hat aufgedeckt, dass bei dem Nachschlagewerk Wikipedia ca. 200 „Administratoren“ nicht genehme bzw. nicht konforme gesellschaftspolitische Artikel aus der Wikipedia entfernen. Demnach würden sämtliche weiteren Einträge dieser Autoren, deren Artikel entfernt wurden, ebenfalls gesperrt. Wikipedia behindere damit die freie Meinungsäußerung und übe eine knallharte Zensur aus.

Finanziert werde die Plattform durch private Stiftungen und öffentliche Gelder und sei damit von diesen weitgehend abhängig. Pohlmann erlebte die Wiki-Zensur am eigenen Leib, nachdem er zusammen mit Markus Fiedler über die offiziell belegte, zwielichtige Vergangenheit der Ex-Stasi-Agentin Anetta Kahane berichtet hatte. Der entsprechende Eintrag Pohlmanns und Fiedlers wurde umgehend gelöscht und weitere Einträge wurden gesperrt. Auf ihrer Hauptseite gibt Wikipedia an: „Wikipedia ist ein Projekt zum Aufbau einer Enzyklopädie aus freien Inhalten, zu denen du sehr gern beitragen kannst.“ Offensichtlich liegt hier eine bewusste Täuschung vor, denn die gelebte Praxis weicht in genau entgegengesetzter Richtung von der proklamierten Philosophie ab. [2]

Datenbasis: *dt. Drehbuchautor und Filmregisseur

