Brandanschlag! „Antifa“ bekennt sich zu Brandanschlag auf Schloss Thurn und Taxis – Polizei ermittelt

NIUS berichtet am Abend, ein mutmaßlich linksextremes Bekennerschreiben reklamiere den Brandanschlag auf Schloss Thurn und Taxis für sich. Die Polizei bestätige laut NIUS laufende Ermittlungen zu Urheberschaft und Hintergründen. Konkrete Täterhinweise würden ausgewertet, heißt es weiter.

Im Zentrum stehen forensische Spuren vom Tatort sowie Auswertungen digitaler Kanäle. Behörden prüfen, ob Wortwahl und technische Merkmale des Schreibens mit bekannten Szenemustern übereinstimmen. Gleichzeitig wird der Sachschaden erfasst und der Denkmalschutz einbezogen.

Politische Reaktionen reichen von scharfer Verurteilung bis zur Forderung nach konsequenter Bekämpfung extremistischer Gewalt. Sicherheitsexperten warnen vor Nachahmungstaten und raten zu sichtbarer Prävention. Ob ein Haftbefehl zeitnah möglich ist, hängt von der Beweislast ab.

Quelle: ExtremNews



