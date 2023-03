Champignonernte 2022 um 6 % gesunken Erntefläche von Champignons um 1 % gesunken

Im Jahr 2022 wurden in Deutschland 76 100 Tonnen Champignons geerntet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 6 % weniger als im Vorjahr. Trotzdem handelte es sich nach 2021 und 2020 um die drittgrößte Erntemenge seit der Erfassung der Speisepilzernte 2012. Im Vergleich zum zehnjährigen Durchschnitt von 2012 bis 2021 fiel die Champignonernte 2022 um 13 % höher aus.

Die gesamte Erntemenge an Speisepilzen in Betrieben mit mindestens 0,1 Hektar Produktionsfläche belief sich in Deutschland auf insgesamt 78 200 Tonnen. Mit einem Anteil von 97 % entfiel der weit überwiegende Anteil der Speisepilzproduktion auf Champignons. Die übrige Erntemenge setzte sich aus Austernseitlingen, Shiitake und sonstigen Spezialpilzkulturen zusammen.

12 % der Speisepilze (9 600 Tonnen) wurden in Betrieben mit vollständig ökologischer Erzeugung produziert.

Erntefläche von Champignons seit 2014 erstmals leicht gesunken

Die Erntefläche für die Erzeugung von Champignons sank im Jahr 2022 erstmals seit 2014 um 1 % gegenüber dem Vorjahr auf 361 Hektar. Da die Erntefläche von 2014 bis 2021 kontinuierlich um insgesamt 47 % angestiegen ist, war die Erntefläche 2022 immer noch um 21 % größer als im Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2021. Die gesamte Erntefläche für Speisepilze belief sich auf 371 Hektar (-2 %), wovon 14 % vollständig ökologisch bewirtschaftet wurden.

Regional bedeutendste Speisepilzerzeugung in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen

Die beiden bedeutendsten Bundesländer für die Speisepilzproduktion waren wie in den Vorjahren Niedersachsen mit einer Erntefläche von 197 Hektar und Nordrhein-Westfalen mit einer Erntefläche von 75 Hektar.

Methodische Hinweise:

Die Produktionsfläche beinhaltet Flächen aller Art für die Erzeugung von Speisepilzen in Gebäuden (einschließlich Gewächshäusern) oder in Kellern, Grotten und Gewölben sowie im Freiland. Dazu zählt sowohl die Kultivierung auf dem Boden oder in Regalen als auch in Form von Substratsäcken, -blöcken oder anderen Behältnissen. Dabei wird die tatsächliche Regalbodenfläche (bei Champignons auch Beetfläche genannt) oder Kulturoberfläche angegeben.

Die Erntefläche von Speisepilzen beinhaltet die Mehrfachnutzung der Produktionsfläche, wobei die Produktionsfläche mit der Anzahl der Substratwechsel multipliziert wird.

Detaillierte Daten können über die Tabelle 41214-0001 Betriebe, Erntefläche, Erntemenge (Speisepilze): Deutschland, Jahre, Speisepilzarten in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)