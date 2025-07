Maus-Figur in Köln in Brand gesetzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte die Maus-Figur vor dem WDR in Köln in Brand gesetzt.

„Diese Tat macht uns fassungslos. Wer und vor allem warum zündet jemand die Maus an? Denn damit wurde nicht nur eine Figur beschädigt – hier wurde ein Stück Kindheit, ein Symbol der Freude und des Miteinanders angegriffen“, sagt Matthias Körnich, Leiter des Kinderprogramms. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Maus in der Nacht in Brand gesetzt. Eine WDR-Mitarbeiterin des Empfangs entdeckte über die Überwachungskamera die Flammen und rief die Feuerwehr, die den Brand kurze Zeit später löschte. Auf dem Boden neben der Maus-Figur fanden sich Bröckchen von Styropor oder eines zerschnittenen Schwammes. Das Material wurde offenbar für den Brand genutzt. Die Polizei ermittelt nun. Seit über 50 Jahren begleitet „Die Maus“ Generationen von Kindern und Familien. Sie steht für Neugier, Offenheit und Optimismus. Täglich konnte man beobachten, wie Menschen zur Maus-Figur vor dem Vierscheibenhaus kamen, um ein Foto mit ihrer Heldin zu machen. „Dieser Ort war ein Ort der Freude – und genau das wurde den Menschen durch diesen Akt des Vandalismus genommen“, so Körnich. Eines ist sicher: Der WDR wird eine Lösung finden: „Die Maus gehört zu Köln – und wir werden alles dafür tun, dass Kinder und Familien sie bald wieder besuchen können“, betont der Chef des Kinderprogramms. Quelle: WDR Westdeutscher Rundfunk (ots)