Abschiedsfeier im „Reiwerle“: Kult-Treff des Corona-Widerstands schließt für immer die Pforten

Grundrechtsdemonstranten, Querdenker, Impfgegner und Aktivisten des Widerstands gingen in der Gaststätte „Reiwerle“ im rheinland-pfälzischen Annweiler während der „Pandemie“-Zeit ein und aus. Alles, was Rang und Namen hatte, traf sich hier. Ende Juni muss das Kultlokal nun schließen. Am Wochenende fand die große Abschiedsparty statt.

AUF1 war vor Ort. Quelle: AUF1