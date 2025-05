Sportflugzeug stürzt am Niederrhein in Wohnhaus - zwei Tote

Ein Sportflugzeug ist am Samstagmittag in Kleinenbroich abgestürzt und in ein Wohnhaus gestürzt. Zwei Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein, wie die "Rheinische Post" berichtet. Der Absturz ereignete sich demnach gegen 12.30 Uhr. Die Flammen griffen auf einen Teil des Hauses über, während die Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt war. Über die Ursache des Unglücks war zunächst nichts bekannt.

Der Bereich um den Unfallort im Norden der Gemeinde Korschenbroich wurde weiträumig abgesperrt. Anwohner der direkten Nachbarschaft durften zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein Hubschrauber kreiste über dem Unglücksort, um die Lage zu überwachen.



Bereits im März hatte es in Nordrhein-Westfalen einen tödlichen Unfall mit einem Kleinflugzeug gegeben. Damals war eine einmotorige Propellermaschine in Plettenberg im Sauerland in den Garten eines Wohnhauses gestürzt, wobei der Pilot ums Leben kam.

Quelle: dts Nachrichtenagentur