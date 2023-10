Halloween: Was hat es mit dem amerikanischen Kommerz-Kult auf sich?

Kürbisköpfe mit monströsen Gesichtern und als Geister verkleidete Kinder, die Süßwaren einfordern, werden uns heute wieder zahlreich begegnen. Denn es ist Halloween. Mit diesem Fest haben kommerzgesteuerte Menschen ein geniales Geschäftsmodell erschaffen. Allerdings liegt diesem Fest eine ganz tiefe spirituelle Wurzel zugrunde, die unsere Vorfahren wie die Kelten noch kannten... Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Im keltischen Jahreskreis ist Samhain eines der wichtigsten Feste und stellt den Gegenpol zum Beltane-Fest dar. Während mit Beltane das Sommerhalbjahr begrüßt wird, beginnt mit Samhain die Winterzeit und zugleich wird das neue Jahr eingeläutet. Die Kelten kannten schließlich nur zwei Jahreszeiten.

Bedeutung von Samhain

Aber was bedeutete dieses Fest für die Menschen? Samhain ist keineswegs ein Fest, das die Menschen in Angst und Schrecken bringen sollte, wie der amerikanisierte Abklatsch Halloween heutzutage verbreitet. Vielmehr wurde in der Gemeinschaft die Nähe zu den Ahnen gesucht. Im keltischen Druidentum wurde dazu die Gottheit der Finsternis Cromm Cruach verehrt. Dieser Gott steht zugleich mit der Fruchtbarkeit des kommenden Jahres stark in Verbindung. Man muss bedenken, dass dieser Gott eine besondere Rolle zum Ursprung des Menschen und der Dinge einnimmt.

Rituale zum Samhain

Daher wurden ihm auch zahlreiche Opfergaben, beispielsweise aus der letzten Ernte, als Dankbarkeit geschenkt. Die Öffnung zur Anderswelt nutzten die Kelten außerdem, um Kontakt zu den Altvorderen herzustellen. So wurden Dankbarkeitsgaben ebenfalls auf den Gräbern der Ahnen gestellt. Wie bei den meisten Festen der heidnischen Kelten und Germanen spielte auch das Feuer eine zentrale Rolle. Das alte Feuer ließen die Kelten am Vorabend erlöschen, denn das alte Jahr ist mit diesem Fest gestorben. In der Nacht zum 1. November wurde dann ein neues Feuer entzündet, um das neue Jahr zu begrüßen. Menschen wie Tiere sprangen durchs Feuer, das ihre Körper reinigen und als Schutz vor bösen Geistern dienen sollte. Die Glut des Feuers nahmen die Kelten schließlich mit und verwandten es als Herdfeuer.

Die Kostümierung, die wir heutzutage auch im deutschsprachigen Raum begegnen, ist allerdings kein heidnisches Überbleibsel und ist erst im 16. Jahrhundert überliefert, als Irland bereits christianisiert war. Diese Art der Feier ging mit den europäischen Einwanderern auch nach Nordamerika, wo sie eine besondere Popularität erfuhr. Mit dem Aufkommen der Horrorfilme aus der Hollywood-Filmindustrie schwappte dieser Kommerz-Kult dann auch nach Zentraleuropa über.



Etymologischer Ursprung von Samhain

Der Begriff Samhain wird im Irischen Samhuin genannt und entstammt dem gallischen „samonios“. Erwähnung findet er im Coligny-Kalender, welcher das bedeutendste Zeugnis für die Kalendereinteilung der heidnischen Kelten war."

Quelle: AUF1.info