Laim: Bus in Vollbrand

In den frühen Morgenstunden ist trotz Löschmaßnahmen des Fahrers und der Feuerwehr München ein Bus komplett ausgebrannt.

Über einen brennenden Bus gingen am Mittwochmorgen mehrere Anrufe in der Leitstelle München ein. Sie schilderten einen in Vollbrand stehenden Stadtbus, auf Bäume übergegriffene Flammen sowie Schäden an nahestehenden Gebäuden.

Diese Meldungen konnten die ersteintreffenden Einsatzkräfte tatsächlich bestätigen - der Bus war mittlerweile auf voller Länge in Brand. Sofort ließ der Einsatzleiter zwei Schaumrohre und zwei weitere C-Rohre zur Brandbekämpfung vornehmen. Die Maßnahmen zeigten auch zügig ihre Wirkung und nach 30 Minuten konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten aber noch bis um 7 Uhr an.

Bei der Kontrolle der umliegenden Vegetation und der Gebäude konnten mehrere angebrannte Äste, 15 angebrochene Scheiben und geschmolzene Rollokästen festgestellt werden. Glücklicherweise wurde aber keine Brandausbreitung in die Gebäude festgestellt.

Der etwa 50-jährige Busfahrer hatte selbst Löschmaßnahmen eingeleitet, diese waren allerdings ohne Erfolg geblieben. Dabei hatte er Rauch eingeatmet und wurde deshalb von Rettungsdienstpersonal behandelt und im späteren Verlauf in eine Klinik zur weiteren Behandlung transportiert.

So gut es ging, nahmen die Einsatzkräfte die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf. Dennoch bleibt nach Kenntnis der Feuerwehr die Straße mindestens so lange gesperrt, bis der Bus abtransportiert und die Straße gereinigt ist. Die Buslinie wird für diesen Zeitraum um die Schadensstelle umgeleitet.

Zur Brandursache und der Schadenssumme liegen der Feuerwehr keine Informationen vor.

Quelle: Feuerwehr München (ots)