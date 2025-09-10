Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Schwalmtal: Sturmtief Walter sorgt für zahlreiche unwetterbedingte Einsätze im Gemeinedegebiet

Freigeschaltet am 10.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: Symbolbild Feuerwehr Schwalmtal
Bild: Symbolbild Feuerwehr Schwalmtal

Bereits in den frühen Morgenstunden wurde im Gerätehaus Waldniel die Kommunale Feuerwehreinsatzleitung eingerichtet. Von dort aus koordinierte die Einsatzleitung zentral sämtliche Maßnahmen im gesamten Gemeindegebiet.

Zu den in der Erstmeldung genannten 20 Einsatzstellen kamen im weiteren Tagesverlauf bis 16:00 Uhr noch 11 weitere hinzu. Somit mussten insgesamt 31 Einsatzstellen abgearbeitet werden. Die Schwerpunkte lagen in den Ortsteilen Vogelsrath, End und Birgen, wo zahlreiche Keller vollgelaufen und Straßen überflutet waren.

Die Erkundung der Einsatzstellen erfolgte zunächst durch den Leitungsdienst, anschließend wurden gezielt Maßnahmen zur Gefahrenabwehr eingeleitet. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Schwalmtal waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

In den frühen Morgenstunden des 9. September wurde die Feuerwehr Schwalmtal um 02:23 Uhr zu den ersten unwetterbedingten Einsätzen alarmiert. Ein starkes Gewitter zog über das Gemeindegebiet hinweg und brachte anhaltenden, ergiebigen Regen mit sich. Infolge dessen kam es zu zahlreichen Schadenslagen.

Aktuell werden rund 20 Einsatzstellen nach und nach abgearbeitet. Betroffen sind vor allem vollgelaufene Keller sowie überflutete Straßen. Die Feuerwehr befindet sich aktuell im Dauereinsatz.

Quelle: FFW Gemeinde Schwalmtal (ots)

