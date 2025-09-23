Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Mehrheit befürwortet höhere Erbschaftsteuer – auch in der Union

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 06:48 durch Sanjo Babić
Elster: Das Programm des Finanzamtes zur Zahlung von Steuern (Symbolbild)
Bild: Annamartha / pixelio.de

Nach einer forsa-Erhebung für „Stern“ und RTL spricht sich eine Mehrheit der Bevölkerung für höhere Erbschaftsteuern aus. Auch unter Unionsanhängern findet das Vorhaben Zustimmung, meldete die dts.

In der Befragung votierte die Mehrheit der Deutschen für eine Anhebung der Erbschaftsteuer. Bemerkenswert ist, dass sich laut den Demoskopie-Ergebnissen auch ein signifikanter Teil der Unionswähler dieser Position anschließt. Das deutet auf eine Verschiebung in der steuerpolitischen Stimmungslage hin, die Parteien in der Haushalts- und Verteilungspolitik berücksichtigen müssen.

Ökonomen verweisen darauf, dass höhere Freibeträge, klare Bewertungsregeln für Immobilien und eine zielgenaue Entlastung von Betriebsübergaben entscheidend sind. Politisch dürfte die Debatte an Fahrt aufnehmen, da Bund und Länder zwischen Steueraufkommen, Generationengerechtigkeit und Standortfragen abwägen.

Datenbasis: Repräsentative forsa-Umfrage für „Stern“/RTL, 18.–19. September 2025, n=1.008 (Telefon/Online).

