Mettmann: Fahrkartenautomat gesprengt

In Erkrath haben am Sonntagmorgen (3. Dezember 2023) bislang noch unbekannte Täter am Millrather Bahnhof einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.

Folgendes war geschehen: Gegen 6:40 Uhr wachte ein Anwohner wegen eines lauten Knalls aus seinem Schlaf auf. Als er nach dem Rechten schaute, stellte er fest, dass ein Fahrkartenautomat auf Gleis 2 des Millrather Bahnhofes augenscheinlich gesprengt worden war. Der Mann alarmierte daraufhin die Polizei, die im Umfeld nach möglichen Tätern fahndete. Hierbei konnten jedoch leider keine verdächtigen Personen angetroffen werden. Unterdessen nahmen weitere Polizeibeamte den Tatort auf. Vor Ort stellten sie fest, dass der Fahrkartenautomat erheblich zerstört worden war - so war der Automat großflächig deformiert und Trümmerteile davon über den gesamten Bahnsteig und auf den Gleisen verteilt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde das in dem Fahrkartenautomat befindliche Bargeld in Höhe von etwas mehr als tausend Euro entwendet. Zur Dauer der Tatortaufnahme musste das Gleis für den Bahnverkehr gesperrt werden. Die Polizei fragt: Wer hat am Sonntagmorgen verdächtige Beobachtungen am Millrather Bahnhof gemacht oder kennt unter Umständen sogar die Täter? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter der Rufnummer 02104 9480-6450 jederzeit entgegen. Quelle: Polizei Mettmann (ots)