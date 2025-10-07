Dortmund-Scharnhorst: Jungschwan aus misslicher Lage befreit

Am heutigen Montag Nachmittag gegen 17:00 Uhr (06.10.25) wurde die Feuerwehr Dortmund in den Ortsteil Dortmund-Scharnhorst zu einem Tier in Notlage alarmiert.

Ein Jungschwan war auf das eingezäunte Gelände eines Hundesportvereins in der Straße "Am Wirksfeld" gelangt und konnte mangels Flugerfahrung aus dem engen umzäunten Gelände nicht mehr abheben.

Das Tier erahnte die Hilfsbereitschaft der Einsatzkräfte und ließ sich ohne großen Aufwand einfangen und blieb dabei unverletzt. Die Einsatzkräfte transportierten den Jungschwan auf eine benachbarte Freifläche, wo er seine zurück gewonnene Freiheit genoss.

Quelle: Feuerwehr Dortmund (ots)