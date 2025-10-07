Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Dortmund-Scharnhorst: Jungschwan aus misslicher Lage befreit

Dortmund-Scharnhorst: Jungschwan aus misslicher Lage befreit

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Feuerwehr
Bild: Feuerwehr

Am heutigen Montag Nachmittag gegen 17:00 Uhr (06.10.25) wurde die Feuerwehr Dortmund in den Ortsteil Dortmund-Scharnhorst zu einem Tier in Notlage alarmiert.

Ein Jungschwan war auf das eingezäunte Gelände eines Hundesportvereins in der Straße "Am Wirksfeld" gelangt und konnte mangels Flugerfahrung aus dem engen umzäunten Gelände nicht mehr abheben.

Das Tier erahnte die Hilfsbereitschaft der Einsatzkräfte und ließ sich ohne großen Aufwand einfangen und blieb dabei unverletzt. Die Einsatzkräfte transportierten den Jungschwan auf eine benachbarte Freifläche, wo er seine zurück gewonnene Freiheit genoss.

Quelle: Feuerwehr Dortmund (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte quiekt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige