Mettmann: Couragierte Zeugen stellen Räuber

Am Montagnachmittag, 29. Mai 2023, stellten couragierte Zeugen einen Räuber, welcher zuvor eine Geldkassette von einem Obststand gewaltsam entwendet hatte. Polizeibeamte nahmen den 50-Jährigen vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Das war geschehen:

Gegen 16:50 Uhr betrat ein Mann einen Verkaufsstand für Obst und versuchte gewaltsam, die dort aufgestellte Geldkassette mit den Tageseinnahmen zu entwenden. Die 74-jährige Angestellte wehrte sich gegen den Diebstahl, wobei sie im Rahmen der Auseinandersetzung zu Boden fiel und leicht verletzt wurde. Der Räuber floh mit seiner Tatbeute auf einem mitgeführten Fahrrad. Ein aufmerksamer Fahrzeugführer, welcher die Tat sowie die Hilferufe der Verkäuferin zufällig bemerkt hatte, verfolgte den Tatverdächtigen couragiert zu Fuß. Gemeinsam mit einem weiteren Zeugen konnten sie die Flucht des Räubers stoppen und ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten.

In der Hosentasche des 50-jährigen Tatverdächtigen fanden die Beamten ein ausgeklapptes Springmesser. Zudem führte der Mann in seinem mitgeführten Rucksack weiteres Einbruchswerkzeug mit sich. Die Beamten nahmen den polizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Räuber vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache Hilden. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und führte den Haaner nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Ermittlungen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vor.

Quelle: Polizei Mettmann (ots)