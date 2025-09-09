Umfrage: Mehrheit für Hybrid-Ausnahme beim Verbrenner-Verbot

Die Mehrheit der Bundesbürger spricht sich dafür aus, Hybrid-Fahrzeuge vom geplanten Verbrenner-Verbot in der EU auszunehmen und auch nach 2035 weiter zuzulassen. In einer Erhebung von Forsa für die Sender RTL und ntv gaben dies 75 Prozent der Befragten an.

Lediglich 20 Prozent sind dafür, am Verbot der Neuzulassung auch von Hybrid-Fahrzeugen ab 2035 festzuhalten. Diese Ansicht wird mehrheitlich nur von den Anhängern der Grünen (57 Prozent) geteilt, während sich Union- (88 Prozent), SPD- (66 Prozent), Linken- (60 Prozent) und AfD-Wähler (88 Prozent) überwiegend für eine Ausnahme für Hybrid-Fahrzeuge vom Verbrenner-Verbot aussprechen.



Datenbasis: Die Daten wurden am 5. und 8. September 2025 erhoben. Datenbasis: 1.009 Befragte.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

