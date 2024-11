Lachen-Speyerdorf: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei Verletzten

Am 07.11.2024 um 15:20 Uhr befuhr 23-Jähriger mit seinem Opel Corsa die B39 im Bereich der BAB65-Überführung von Speyer kommend in Fahrtrichtung Neustadt/W..

Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 65-Jähriger, welcher mit seinem BMW X5 in entgegengesetzte Richtung die B39 befuhr, nach links auf die BAB 65 in FR Landau/ Pfalz abzubiegen. Beim Abbiegevorgang missachtete letztlich der BMW-Fahrer den vorfahrtsberechtigten Opel-Fahrer, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Die beiden Unfallbeteiligten wurden durch den Verkehrsunfall jeweils leichtverletzt und kamen zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeuge entstand wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 85000 Euro. Die B39 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung in diesem Bereich für circa zwei Stunden halbseitig gesperrt.



Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße (ots)