Zeven: Großbrand in der Kivinanstraße

Am Samstag, den 7. Juni 2025, um 03:17 Uhr, meldeten Anwohner sowie Gäste einer nahegelegenen Bar einen Brand in einem leerstehenden Wohn- und Geschäftshaus in der Kivinanstraße.

Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung wurde ein Brandherd auf der Rückseite des Gebäudes festgestellt. Trotz des schnellen Eingreifens der alarmierten Feuerwehr griff das Feuer auf das gesamte Objekt über. Ein vollständiges Ausbrennen konnte nicht verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden ist noch Bestandteil der Ermittlungen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern ebenfalls an. Quelle: Polizeiinspektion Rotenburg (ots)