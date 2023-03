25.000 Haushalte in Köln mehrere Stunden ohne Strom

Im Kölner Stadtteil Mülheim sind seit Donnerstagabend bis Freitagmorgen rund 47.000 Menschen stundenlang ohne Strom gewesen. Rund 25.000 Haushalte seien von dem Stromausfall betroffen gewesen. Ursache soll ein Brand in einem Umspannwerk gewesen sein, teilte die Feuerwehr mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Werk musste für die Löscharbeiten komplett vom Strom genommen werden. Durch den sogenannten Schmorbrand sei die Technik beschädigt worden.

Den Angaben zufolge ist der Strom am Donnerstagabend kurz vor 20.30 Uhr ausgefallen, kurz vor 1 Uhr am Freitagmorgen war die Störung dann behoben. In dem betroffenen Gebiet liegen unter anderem auch vier Altenheime.

Für Köln-Mülheim wurde am Donnerstagabend eine amtliche Gefahrenmitteilung ausgegeben, die erst am frühen Freitagmorgen wieder aufgehoben wurde:

"Reduzieren Sie Ihren Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste, schalten Sie das Autoradio ein, informieren Sie sich in lokalen Medien und wählen Sie nur in Notfällen den Notruf von Polizei und Feuerwehr."

Quelle: RT DE