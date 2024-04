Bielefeld: Mit Haftbefehl gesuchter Herforder begeht vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis eine Unfallflucht

Am Dienstagabend, 22.04.2024, gegen 22:25 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem stark beschädigten VW Golf, der in Brake an der Stedefreunder Straße abgestellt worden ist.

Auf Grund von Zeugenhinweisen konnte der 31-jährige Fahrer noch im Nahbereich angetroffen werden. Da er offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen schien, wurden ihm auf einer Polizeiwache Blutproben entnommen. Seinen Führerschein musste er bei uns abgeben. Eine Überprüfung ergab zudem, dass er wegen eines Haftbefehls gesucht wird. Da er den haftbefreienden, vierstelligen Betrag nicht zahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Es gibt Hinweise darauf, dass der 31-jährige Herforder zuvor aus bisher unbekannter Ursache im Bereich Stedefreunder Straße / Röntgenstraße von der Fahrbahn abgekommen ist und sich möglicherweise überschlagen hat. Zeugen, die an dieser Örtlichkeit etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter 0521/545-0 zu melden. Quelle: Polizei Bielefeld (ots)