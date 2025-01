Südheide: Altkleider-Container brennen bereits das sechste Mal

Hermannsburg: Sechs Brände von Altkleider-Containern seit November 2024. Das erste Mal wurden die Kräfte der FF Hermannsburg am 22.11.2024 in die Bahnhofstraße alarmiert und zum vorerst letzten Mal am heutigen Nachmittag.

Das Einsatzstichwort lautete immer gleich: "Brennt Altkleide- Container". Das Feuer konnte durch die Kräfte der FF Hermannsburg immer sehr schnell unter Kontrolle gebracht werden, aber an den Containern ist seither ein beträchtlicher Schaden entstanden. Nicht nur das hier absolut unnötig große Schäden verursacht werden, auch birgt eine Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinhorn immer ein gewisses Risiko für die Einsatzkräfte. Auf dieses, in dem Fall absolut unnötige Risiko, können wir gerne verzichten! Daniel Schulz Fachberater Presse & Öffentlichkeitsarbeit Gemeindefeuerwehr Südheide.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Südheide (ots)