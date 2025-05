Heidesheim: Vollbrand eines Sprinters auf der BAB643

Am 19.05.2025 befuhr gegen 13:00 Uhr ein Ehepaar mit ihrem Sprinter die BAB643 in Fahrtrichtung Bingen. Kurz vor der Anschlussstelle Mainz-Mombach geriet das Dach des Fahrzeugs aufgrund eines technischen Defekts in Brand.

Das Fahrzeug konnte durch den Fahrer sicher auf dem Standstreifen abgestellt werden. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Fahrbahn teilweise voll gesperrt werden, was für einen erheblichen Rückstau in Richtung Hessen sorgte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro, die Insassen blieben unverletzt. Die Fahrbahn wurde durch den Brand nicht beschädigt. Die BAB643 wurde gegen 14:18 Uhr wieder freigegeben. Quelle: Verkehrsdirektion Mainz (ots)