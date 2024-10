Hagen-Altenhagen: Glück im Unglück auf der Eckeseyer Straße - Verkehrsunfall endet glimpflich

In den Nachmittagsstunden des Dienstags (08.10.2024) ereignete sich auf der Eckeseyer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem nur durch Zufall niemand schwer verletzt worden ist. Gegen 15.10 Uhr befuhr ein 54-jähriger Hagener mit seinem Daihatsu die Eckeseyer Straße.

In Höhe eines dortigen Baumarktes kam er aus noch ungeklärter Ursache plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Hauswand. Dort prallte er ab und kollidierte mit dem Skoda einer 42-jährigen Hagenerin, die die Eckeseyer Straße in Gegenrichtung befuhr. In dem Fahrzeug befanden sich auch zwei achtjährige Kinder.

Eine Zeugin, die zum Unfallzeitpunkt ebenfalls die Eckeseyer Straße mit ihrem Auto befuhr, berichtete, dass der 54-Jährige zunächst direkt auf sie zugefahren sei. Nur aufgrund ihres Hupens sei er ausgewichen und im Anschluss gegen die Hauswand geprallt. Bei dem Verkehrsunfall wurde lediglich der 54-jährige Unfallverursacher verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Hagener Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 22.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden durch das Verkehrskommissariat aufgenommen.



Quelle: Polizei Hagen (ots)